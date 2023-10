Israel-Flagge vor Berliner Rathaus vom Mast heruntergerissen

Mehr zum Thema

Kreuzberg will dauerhaft Geld für Sozialarbeit am Kotti Obdachlose betreuen, Kaputtes reparieren, Unrat wegräumen: In Sozialarbeit und weitere Maßnahmen am Brennpunkt Kottbusser Tor investiert Friedrichshain-Kreuzberg dieses Jahr 250.000 Euro aus Sondermitteln des Senats, wie Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann am Donnerstag mitteilte. Zugleich mahnte die Grünen-Politikerin eine dauerhafte Finanzierung der Projekte an. Ziel ist, dass sich Anwohner und Besucher am Kotti, aber auch im Umkreis bis hin zum Görlitzer Park sicherer und wohler fühlen.