Israel-Flagge in Mainz angezündet: Stadt hisst neue Flagge

Unbekannte haben eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Mainzer Stadthaus Große Bleiche gerissen und angezündet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung fanden die Reste am Donnerstagmorgen auf dem Boden, wie die Stadt mitteilte. Andere gehisste Flaggen blieben unversehrt.

Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) verurteilte die Tat laut Mitteilung der Stadt. Ein Vorfall dieser Art darf nicht ungeahndet bleiben. Mainz steht für Vielfalt und Gemeinschaft, wir dulden einen solchen Vorfall nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass dem Verdacht der Volksverhetzung, der Verunglimpfung von Staaten und ihrer Symbole sowie Sachbeschädigung nachgegangen werde. Geprüft wird dabei auch ein politisch motivierter Hintergrund.

Die Flagge war erst am Montag wegen der Terrorangriffe der Hamas auf Israel als Zeichen der Solidarität gehisst worden. Noch am Mittwochabend hatten sich nach Angaben der Polizei etwa 300 Menschen vor dem Stadthaus zu einer Solidaritätsbekundung mit Israel versammelt.

Die Stadt Mainz hisste nach dem Vorfall am Donnerstag eine neue israelische Flagge vor dem Stadthaus. Diese soll nun noch am Freitag und Samstag jeweils tagsüber hängen und in der Nacht abgehängt werden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.