Israel-Flagge in Bremerhaven vermutlich gestohlen

Eine Israel-Flagge ist in Bremerhaven vermutlich gestohlen worden. Die Fahne hing an einem Flaggenmast vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht zu Dienstag verschwand die Flagge.

Die Polizei geht von einem Diebstahl aus, auch weil nicht bekannt sei, dass ein Mitarbeiter des Museums die Fahne an sich genommen habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Behörde ermittelt wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Terroristen der islamistischen Hamas hatten am Samstag Israel angegriffen und Hunderte Menschen getötet.