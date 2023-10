Zwölf Stunden nach dem brutalen Tod ihrer Eltern werden Guy und Roi B. in ihren Kinderbetten gefunden und in Sicherheit gebracht. Sie sind in der Obhut ihrer Familie, wie die Daily Mail berichtet.

Zwar seien die Zwillinge körperlich unversehrt, erzählt ihr Onkel Inbar R. der Zeitung. Aber sie würden sich nach ihren ermordeten Eltern sehnen. „Sie wollen bekannte Gesichter sehen", sagt er. "Sie sind noch klein und an die Stimmen und den Geruch ihrer Eltern gewöhnt, sodass es schwieriger als üblich ist, sie zum Einschlafen zu bringen. Sie brauchen ihre Eltern, sie brauchen ihren gewohnten Tagesablauf."

