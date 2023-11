Islamverband VIKZ hat Muslim-Koordinationsrat verlassen

Mehr zum Thema

Kinderbuchpreis für niederländische Autorin Die niederländische Autorin Anna Woltz und ihre Übersetzerin Andrea Kluitmann werden für den Roman Nächte im Tunnel mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder-und Jugendbücher ausgezeichnet. Der Preis der nordrhein-westfälischen Landesregierung wird in diesem Jahr zum 40. Mal vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Wie das Kultur- und Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, erzählt das Buch die Geschichte eines 14-jährigen Mädchens, das im September 1940 in Londoner U-Bahn-Tunneln Schutz vor den deutschen Bombenangriffen sucht. Autorin Woltz hole den Schrecken nah heran und lasse zugleich die unzerstörbare Lebensfreude ihrer Figuren leuchten, hieß es zur Begründung. Woltz wurde 1981 in London geboren und wuchs in Den Haag auf. In den Niederlanden und in Deutschland sind ihre Bücher bereits mehrfach ausgezeichnet worden, so mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Die Übersetzerin Andrea Kluitmann, geboren 1966, lebt und arbeitet in Amsterdam.

Hochschulen in NRW nehmen mehr Drittelmittel ein Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben in den letzten Jahren mehr Drittmittel - also Geld etwa aus Forschung und Wirtschaft - eingenommen. Wie das Statistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf berichtete, kletterten die Einnahmen 2021 im Zehnjahresvergleich um 40,9 Prozent. Hatten die Drittmitteleinnahmen im Jahr 2012 noch 1,01 Milliarden Euro betragen, lagen sie 2021 bei 1,49 Milliarden Euro. Dabei sind die medizinischen Einrichtungen der Hochschulen nicht berücksichtigt.