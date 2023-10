Iserlohn Roosters verpflichten Jentzsch

Mehr zum Thema

Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger scheitert vor Bundesgerichtshof Hanno Berger gilt als treibende Kraft der Cum-Ex-Deals in Deutschland. Auf seinen Rat hörten Banken und Investoren jahrelang, dabei verdiente der ehemalige Steuerfahnder gutes Geld. Er sitzt längst im Gefängnis. Da wird er wohl noch recht lange bleiben.