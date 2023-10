Wer fremden Nummern über WhatsApp eine Nachricht schreibt, wird aktuell zuerst an seiner Nummer erkannt. Erst wenn die andere Person die Nummer einspeichert, erscheint der Kontaktname. Laut der Technik-Webseite WABetaInfo soll sich das bald ändern und zwar mit der Funktion „Benutzernamen“. „Mit dieser Funktion ist es nicht mehr notwendig, Ihre Telefonnummer zu teilen, da Sie mit neuen Personen über Ihren Benutzernamen kommunizieren können“, heißt es auf der Seite. Heißt: Die Handynummer wird von dem Benutzernamen getarnt.

Lese-Tipp: WhatsApp-Update: DIESE Smartphones fliegen Ende Oktober raus

Doch wie können Nutzer des Messengerdienstes demnächst diesen Benutzernamen anlegen? Das geht tatsächlich ganz einfach: In den WhatsApp-Einstellungen unter „Profil“ soll sich dann ein neuer Reiter befinden. Aktuell sind dort der Name, den andere Nutzer erst sehen, wenn sie einen auch in den Kontakten gespeichert haben, und die Handynummer zu sehen. Darunter soll es dann auch den WhatsApp-Usernamen geben.

Dieser soll laut WABeta „eindeutig“ sein – der Nutzer muss über seinen Benutzernamen also klar erkennbar sein und darf keine kryptischen Zahlenkombinationen oder ähnliches angeben.