Dieses Kapitel findet hier wohl ein endgültiges Ende. Nachdem ganzen Drama um Noch-Ehemann Peter und Yvonne Woelke (41) lieferte sich das einstige Paar einen öffentlichen Rosenkrieg. Mittlerweile ist Iris aber darüber hinweg, denn: Die 56-Jährige hat sich Hals über Kopf in ihren Mr.T verliebt – und scheint glücklicher denn je zu sein. Vielleicht auch ein Grund für diese Entscheidung?



In ihrer Instagram-Story beantwortet Iris ihren Fans einige Fragen. So will ein User wissen, ob sie nach der Scheidung von Peter noch den Nachnamen Klein tragen will. Und die Antwort ist eindeutig: „Nein, den will ich nicht behalten!“ Welcher Name es stattdessen werden soll, weiß die Mutter von Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger noch nicht: „Entweder nehme ich meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder lasse mich von einem Prinzen adoptieren“, scherzt sie. Kein übler Plan, oder?



