Bislang halten sich die Informationen zu Angeboten für das brandneue iPhone 15 am Black Friday in Grenzen. Dennoch bietet sich eine interessante Spargelegenheit bei Vodafone*. Der Mobilfunkanbieter reduziert das Smartphone in Kombination passend zur Shoppingaktion. Für einen einmaligen Preis von einem Euro ist das Handy zu bekommen. Der Vertrag kostet anstelle von 79,99 Euro nur 69,99 Euro im Monat. Dazu gibt es keinen Anschlusspreis. Geboten wird hierbei unbegrenztes Datenvolumen. Die vorgegebene Laufzeit beträgt 24 Monate.

Dieses Angebot könnte eine vielversprechende Option für Verbraucher sein, die nicht nur das neueste iPhone erwerben möchten, sondern auch nach einem günstigen Mobilfunkvertrag suchen. Aktuell handelt es sich bei diesem Deal nicht um den absoluten Bestpreis im Netz, aber dennoch um ein faires Angebot, da Käufer das neueste iPhone mit einem starken Tarif erhalten.