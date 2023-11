Investitionen in der Industrie gehen zurück

Die Industrieinvestitionen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, investierten die Betriebe in Sachsen-Anhalt 2022 rund 1,47 Milliarden Euro. Besonders bei der Herstellung chemischer Erzeugnisse und in der Metallerzeugung sanken die Investitionen den Angaben zufolge jeweils um 12 Prozent. Stärker investierten Unternehmen vor allem in der Pharmaindustrie.

Der Rückgang an Investitionen dürfe nicht überbewertet werden, sagte der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller, auf Anfrage. Zwar habe dies Auswirkungen auf die zukünftige Wirtschaftskraft in der Region, es handele sich aber ein Stück weit um einen international üblichen Prozess. Der Industrieanteil an der Produktion nehme insgesamt ab, Dienstleistungen nähmen zu.

Einen Rückgang der Investitionen sieht Holtemöller vor allem in energieintensiven Bereichen. Die Investitionstätigkeit sei hier in Deutschland seit längerem relativ schwach. Neben Energiepreisschock, politischer Unsicherheit und Verteuerung durch Zinsen, sei auch der demografische Wandel nicht zu vernachlässigen, so der Wirtschaftswissenschaftler. Da die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren deutlichen werde, müssten sich Unternehmen bei langfristigen Investitionen die Frage stellen, ob sie in Zukunft überhaupt genügend Beschäftigte für den Betrieb der Anlagen finden.