Internetbekanntschaft niedergestochen: Lange Haftstrafe

Land führt Erschwernis-Zulage für belastete Ermittler ein Saarländische Ermittler, die schwerpunktmäßig Fälle von Kinderpornografie und sexuellem Kindesmissbrauch bearbeiten, bekommen ab Januar eine Erschwernis-Zulage in Höhe von 150 Euro. Außerdem erhalten sie Anspruch auf bis zu drei zusätzliche Urlaubstage, wie das saarländische Innenministerium am Freitag mitteilte.