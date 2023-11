Intendant Maul: Bachfest zeigt auch Rückgrat der Bachpflege

Mehr zum Thema

Feuer bei Entsorgungsfirma in Freital: Restmüll brennt In der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Freital (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat es gebrannt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war das Feuer in der Nacht auf dem Firmengelände im Stadtteil Wurgwitz ausgebrochen. Die Feuerwehr holte eigenen Angaben zufolge brennenden Restmüll aus dem Lager heraus, um ihn zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis in die Morgenstunden an. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen nach nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang unklar. Zwischenzeitlich war es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Moritzburger Hengsttage schließen Zuchtjahr ab Mit der Präsentation von Junghengsten der Rasse Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut schließt der gemeinsame Pferdezuchtverband der beiden Freistaaten das Zuchtjahr 2023 ab. Der neue Jahrgang an Zuchthengsten soll am 24. und 25. November im Landgestüt Moritzburg vorgestellt werden, teilte der Verband mit. Die Schweren Warmblüter sind das Markenzeichen der Pferdewirtschaft in Sachsen. Sie dienen als Kutsch- oder Wagenpferd, als Reitpferd und zu Repräsentationszwecken. Neben dem Deutschen Sportpferd dominieren sie den Bestand in Sachsen und Thüringen.

RTL