Intel-Chef rechtfertigt Subventionen für Werk in Magdeburg

Pferdekutsche kippt um: Frau verletzt sich leicht Bei einem Sturz aus einer Pferdekutsche ist eine 58 Jahre alte Frau in Adersleben im Landkreis Harz leicht verletzt worden. Sie saß als Mitfahrerin in der Kutsche einer 35-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Pferd am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache gescheut. Die Kutsche fuhr auf ein Feld und kippte um. Dabei fiel die 58-Jährige herunter. Das Pferd und die Kutsche blieben unversehrt. Gegen die Kutscherin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Halle auswärts weiter erfolglos: 26:31 in Metzingen Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in fremder Halle warten. Die Saalestädterinnen verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TuS Metzingen mit 26:31 (12:13) und fielen dadurch in der Tabelle hinter Metzingen auf den achten Platz zurück. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Dagmara Nocun (7 Tore), Jana Scheib (5/2) und Sabrina Tröster (4). Für die Hallenserinnen erzielten Edita Nukovic (5), Helena Mikkelsen (4) und Alexandra Lundström (4/3) die meisten Tore.