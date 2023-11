Insektensterben im Nordharz: Rückgang um 95 Prozent

Mehr zum Thema

Grüne fordern Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen Die Grünen fordern eine Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen in Sachsen-Anhalt. Diese soll analog zur bestehenden Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen erarbeitet werden. Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, das Verursacherprinzip auf allen Straßen anzuwenden, sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Mittwoch in Magdeburg. Ein entsprechender Antrag steht am Freitag im Parlament auf der Tagesordnung.

CDU will an Kurs gegenüber AfD festhalten Nach der Einstufung der AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch will die CDU-Landtagsfraktion an ihrem bisherigen Kurs gegenüber den Rechtspopulisten festhalten. Es bleibt beim Abgrenzen, aber nicht Ausgrenzen, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch in Magdeburg. Wir werden nicht mit der AfD thematisch zusammenarbeiten, stellte er klar.

