Innenstadtchecks für vitale Städte: Land fördert Berater

Nicht bei allen Kommunen stößt das Angebot auf Interesse. Nicht alle sind begeistert, so etwas muss aber Chefsache sein, sagt Eisenmann. Von den 55 antragsberechtigten Kommunen in der Region Stuttgart hat die Hälfte die Förderung verschmäht. Laut Eisenmann wäre das Interesse an einer reinen Geldleistung größer gewesen als das an einer Dienstleistung. Kommen Berater zum Zuge, dann klappern sie Unternehmen, Hochschulen, Selbstständige wie Ärzte und Anwälte ab. Sie fragen, was besser laufen könnte. Sie initiieren Runde Tische und verfassen einen Bericht mit Vorschlägen.

Der Experte betont: Man muss nicht das große Rad drehen, oft sind es kleine Dinge, die mehr Leben in die Innenstädte bringen. Schon eine Internetseite mit Hinweisen auf Aktivitäten in einem Ort, gastronomische und kulturelle Angebote sowie Freizeitmöglichkeiten wirkten Wunder. Ein Kummerkasten für die Bürger, Hilfe beim Internetauftritt von Geschäften, ein Schaufenster-Check für den Einzelhandel sowie Energie- und Nachfolgeberatung gehören ebenfalls zu den niederschwelligen Maßnahmen. Eisenmann wünscht sich, dass die Gemeindeverwaltung sich auch als Akteur versteht, der für Frequenz sorgt. Wenn das Rathaus nur sehr eingeschränkt öffnet, kommen auch weniger Menschen in die Innenstädte. Die Kommunen selbst müssten Vorreiter bei der Belebung der Innenstädte werden.

Doch das Thema hat es derzeit schwer, räumt Eisenmann ein. So habe der Geislinger Oberbürgermeister Frank Dehmer (parteilos) anlässlich der Übergabe des Berichts des Innenstadtberaters darauf verwiesen, dass viele andere Probleme wie die Unterbringung von Geflüchteten, fehlende Kitaplätze und steigende Energiekosten Vorrang hätten.