Innensenatorin: Razzia in Berlin gegen Hamburger IZH

Nach Ermittlungsmaßnahmen gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) sind am Donnerstag in Berlin drei Vereinsräumlichkeiten und zwei Wohnanschriften durchsucht worden. Ziel ist es, Beweismittel für die Vereinsstrukturen rund um den Verein "Islamisches Zentrum Hamburg e.V." aufzufinden, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Der Verein steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse erhält der Verein auch ideelle Unterstützungen durch ein in Berlin aktives Netzwerk.

Ich möchte aber deutlich hervorheben, dass einer Israelfeindlichkeit, die geeignet ist, Juden, Jüdinnen und israelische Staatsbürger herabzusetzen und Angst und Hass zu verbreiten, in Berlin und in der gesamten Bundesrepublik Deutschland keine Plattform geboten wird, sagte sie weiter.

In Berlin seien nach Angaben einer Sprecherin 160 Einsatzkräfte der Polizei zur Umsetzung der Maßnahmen im Einsatz gewesen. Ich bitte um Verständnis, dass vor dem Hintergrund des schwebenden Ermittlungsverfahrens des BMI keine weitere Auskunft zu konkreten Funden erteilt wird, so Spranger weiter. Die Durchsuchungen liefen seit Donnerstagmorgen um 6 Uhr auch in Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 54 Objekte wurden durchsucht.