Innensenator tritt aus CDU aus, will aber Senator bleiben

Einbruchserie in Bad Segeberg: Verdächtiger festgenommen Die Polizei hat in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) einen mutmaßlichen Serieneinbrecher dingfest gemacht. Gegen den 31-Jährigen seien am Samstag innerhalb von sieben Stunden fünf Anzeigen wegen Einbruchs und Diebstahls eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit.