Innenministerium lädt muslimische Verbände zum Gespräch

Mehr zum Thema

Klimaaktivisten sprühen Farbe an Uni-Gebäude in Berlin Wichtige Impulse beim Thema Klimawandel und -schutz kommen nicht zuletzt aus Universitäten. Warum schritten Aktivisten der Letzten Generation dennoch auch dort zur Tat?

Rapper Bushido kündigt Tour für 2024 an Der Berliner Rapper Bushido (45) hat Konzerte für das kommende Jahr angekündigt. Auftakt der König für immer!-Tour ist nach Angaben vom Montag am 21. März in Berlin. Insgesamt sind neun Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg geplant. Den Angaben zufolge war Bushido zuletzt vor acht Jahren auf Tour. Der Vorverkauf soll an diesem Freitag beginnen.