Innenministerin mahnt Kampf gegen Automatensprenger an

Die Täter setzten vermehrt Festsprengstoffe ein und weniger Gasgemische, um an das Geld in den Automaten zu kommen. So entstünden noch höhere Sachschäden und es bestehe eine größere Gefährdung für Menschen. Den Angaben zufolge wird Festsprengstoff in Sachsen-Anhalt seit 2021 verwendet. Der Trend scheine sich zu verstetigen: 2021 gab es drei Fälle, 2022 vier Fälle und bis zum 3. Quartal 2023 bereits fünf Fälle. Die Nutzung des Tatmittels Gas sei hingegen rückläufig.

Auch, wenn Sachsen-Anhalt bislang im bundesweiten Vergleich relativ wenig betroffen war, müssen jetzt geeignete Maßnahmen ergriffen werden, sagte Innenministerin Zieschang. Es geht darum, einen möglichen Verdrängungseffekt nach Sachsen-Anhalt von vornherein zu unterbinden. Es sollte im Interesse aller sein, weiteren Geldautomatensprengungen schnellstmöglich einen Riegel vorzuschieben.

Bundesweit gab es laut Innenministerium im vergangenen Jahr 494 Fälle von Geldautomatensprengungen, knapp 200 blieben im Versuchsstadium stecken. Im Jahr 2020 seien es 414 Fälle gewesen, 2021 genau 392.