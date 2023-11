Innenministerin empört über Aggression im Stadion

Mehr zum Thema

Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Grund sind ein umfangreiches Tiefdrucksystem über Nordeuropa sowie eine milde südwestliche Strömung, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).