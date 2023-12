Innenministerin dankt am „112-Tag“ der Feuerwehr

Ob es brennt, ein Unfallopfer im Auto eingeklemmt ist oder ein Keller unter Wasser steht. Die Feuerwehren helfen ohne Wenn und Aber. Zum „112-Tag“ hat die Innenministerin eine klare Botschaft.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat den Feuerwehrleuten im Land zum 112-Tag am Freitag für ihren Einsatz gedankt. Der 1. Dezember 2023 stehe ganz im Zeichen der schleswig-holsteinischen Feuerwehren und dem 150-jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes. Dieser Tag ist auch für mich Anlass, noch einmal ganz herzlich danke zu sagen bei all den Ehrenamtlern, die sich für uns, für unsere Gesellschaft einsetzen, damit wir sicher und unbesorgt leben können, so die Ministerin in einer Video-Botschaft. Vielen Dank für Euren Einsatz und kommt immer heil wieder zurück!

Viele der Feuerwehren in Schleswig-Holstein öffnen nach Angaben des Ministeriums am 112-Tag ihre Türen, informieren über ihre Arbeit und werben um Mitglieder und Nachwuchs. Zusätzlich zu den Veranstaltungen vor Ort hatte der Landesfeuerwehrverband alle Feuerwehrleute aufgerufen, am Freitag Dienstkleidung zu tragen - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen.