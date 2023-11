Innenminister Schuster hält Grenzkontrollen für einen Erfolg

Mehr zum Thema

Vorfahrt genommen: Zwei Verletzte bei Unfall in Zwickau Bei einem Unfall in Zwickau sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer habe dem 28-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Daraufhin seien die beiden Autos zusammen gestoßen, hieß es weiter. Der 28-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin wurden am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.

