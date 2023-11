Innenausschuss thematisiert liegengebliebene Fälle

Mehr zum Thema

Alba Berlin kassiert in Ludwigsburg die nächste Niederlage Der Abwärtstrend bei Alba Berlin geht weiter. Am Sonntag verloren die Berliner in der Basketball-Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:87 (34:47). Für die Hauptstädter war es die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie und schon die dritte in der BBL. Der Anschluss an Tabellenführer ratiopharm Ulm droht, verloren zu gehen. Beste Berliner Werfer waren der überragende Weltmeister Johannes Thiemann mit 29 und Gabriele Procida mit 14 Punkten.

Sechstes Spiel, sechster Sieg: BR Volleys auf Erfolgskurs Die Berlin Volleys sind auch nach dem sechsten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga noch ungeschlagen. Der deutsche Meister bot bei seinem 3:0 (27:25, 25:18, 25:18)-Auswärtssieg gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München am Sonntag allerdings keine überzeugende Leistung. Die Mannschaft blieb nach Spielschluss gleich in München und fliegt von dort am Montag in die Türkei, wo sie am Mittwoch das schwere Gruppenspiel in der Champions League bei Halkbank Ankara zu absolvieren hat.