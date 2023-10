Initiative will mehr Hilfe für Obdachlose: Demo in Dortmund

Mehr zum Thema

Tausende Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf Tausende Menschen haben am Samstag in mehreren Städten in NRW für Palästina demonstriert. Meist kamen deutlich mehr Teilnehmer als angemeldet. Es war laut, teilweise emotional - aber bis zum Nachmittag weitgehend friedlich.