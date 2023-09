Ingolstadts Oberbürgermeister verordnet Haushaltssperre

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Fahrt mit Sohn Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz bei einer Fahrt mit seinem erwachsenen Sohn in Niederbayern an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der 67-Jährige und der 43-Jährige am Mittwoch bei Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) auf ihren Motorrädern unterwegs, als der Vater mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße abkam und auf eine Wiese stürzte.

Jugendlicher in einer Nacht dreimal betrunken erwischt Polizisten in Regensburg haben in einer Nacht gleich dreimal einen 18-Jährigen betrunken auf einem E-Scooter gestoppt. Die Beamten hätten dem jungen Mann in der Nacht auf Freitag jedes Mal verboten weiterzufahren, teilte die Polizei mit. Im Abstand von rund eineinhalb beziehungsweise zwei Stunden hätten Beamten den 18-Jährigen aber jeweils erneut alkoholisiert auf einem E-Scooter erwischt.