Infrastrukturministerin setzt auf autonomes Fahren

Zu wenig Plätze: Betreuungslücke über fünf Prozent Trotz des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz gehen in Sachsen-Anhalt mehr als fünf Prozent der Kinder unter drei Jahren leer aus. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Demnach fehlen rund 2500 Plätze in Krippen oder bei Tageseltern. Damit weist das Land jedoch eine deutlich geringere Betreuungslücke im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt auf.

Zehn verletzte Kinder nach Notbremsung im Bus Zehn Kinder sind bei einer Notbremsung in einem Bus in Wettin-Löbejün (Saalekreis) leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Busfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Tuchlaer Straße Richtung Nauendorf, als er aufgrund des Verkehrs plötzlich bremste. Dabei wurden zehn Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, die sich zu dem Zeitpunkt im Bus befanden, leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.