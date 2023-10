Info-Stelen am Mauerweg: Sanierungsarbeiten kommen voran

Mehr zum Thema

Blockaden der Letzten Generation in Berlin Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Montagvormittag in Berlin mehrere Zufahrten an der A 100 blockiert. Die Beamten seien im Einsatz, um die Blockaden aufzulösen oder zu verhindern, teilte die Polizei auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Betroffen waren nach Angaben der Polizei der Britzer Damm in beide Richtungen, die Neue Späthstraße, die Konstanzer Straße Ecke Berliner Straße, die Buschkrugallee, der Hohenzollerndamm, die Bundesallee Ecke Durlacher Straße sowie der Innsbrucker Platz an der Abfahrt Detmolder Straße.