Was erhoffen sich die Anhängerinnen der riskanten Geburtsmethode?

„Frauen entscheiden sich für eine Lotusgeburt, weil sie glauben, dass das Neugeborene durch die anhaltende Verbindung mit der Nabelschnur und dem Mutterkuchen länger ‚geborgen‘ bleibt, was sich wiederum positiv auf seine Entwicklung auswirken soll. Zudem soll dadurch auch das Immunsystem gestärkt werden“, weiß die Ärztin.

Wissenschaftliche Belege für beides würden jedoch nicht vorliegen, so die Expertin. Die Lotusgeburt wurde das erste Mal in den 1970er Jahren in den USA praktiziert. Ob sich die Influencerin Zoë Pastelle am Ende tatsächlich für diese Art der Entbindung entscheidet, hat sie noch nicht final bekanntgegeben.