Inflationsrate erstmals seit 19 Monaten unter fünf Prozent

Sachsen sucht Schulleiter - Lücke an Grundschulen am größten An sächsischen Schulen sind derzeit zahlreiche Leitungsstellen nicht besetzt. Wie die Sächsische Zeitung am Montag berichtete, fehlten zum Stichtag 1. August an 78 öffentlichen Schulen im Freistaat Schulleiterinnen oder Schulleiter. Zudem sind etwa 100 Stellvertreter-Stellen frei. Die meisten Leitungsposten (53) waren an Grundschulen unbesetzt, vor allem in der Region Chemnitz.