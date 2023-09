Inflation in Hessen schwächt sich ab

Bei weiter hoher Inflation sind manche Dinge wieder billiger geworden, wie die Statistiker berichten.

Die Inflation in Hessen hat sich im September auf hohem Niveau weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,7 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im August 2023 hatte die jährliche Teuerung noch 6,0 Prozent erreicht. Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln stiegen die Verbraucherpreise im September 2023 in Hessen in den vergangenen zwölf Monaten um 4,3 Prozent.

Im öffentlichen Nahverkehr dämpfte das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket die Inflation. Nach dem Auslaufen des noch viel billigeren Neun-Euro-Tickets Ende August 2022 hatten sich Fahrkarten zunächst sprunghaft verteuert. Im September 2023 waren sie in Hessen dank des neuen Deutschlandtickets dann durchschnittlich wieder 26,5 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat.

Die Preise für Energie stiegen in Hessen binnen Jahresfrist um 5,1 Prozent, für Strom sogar um 22,6 Prozent. Kraftstoffe dagegen waren wieder etwas billiger: Diesel kostete 11,5 Prozent, Superbenzin 2,2 Prozent weniger.

Die Preise für Nahrungsmittel zogen im September 2023 binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent an. Überdurchschnittlich teurer wurden Brot, Getreideerzeugnisse und Gemüse. Milch, Speiseöle und Butter verbilligten sich dagegen.

Im Vergleich zum August 2023 stiegen die Verbraucherpreise in Hessen im September 2023 um 0,3 Prozent. Während beispielsweise die Preise für Pauschalreisen und Flüge sanken, waren Bekleidung und Kraftstoffe teurer als im Vormonat.