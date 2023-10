Inflation in Bayern fällt auf 3,7 Prozent

Mehr zum Thema

Per Haftbefehl gesuchter AfD-Politiker Halemba festgenommen Der neue bayerische Landtag wird noch vor seiner ersten Sitzung von einem Skandal erschüttert: Ein AfD-Mann wird per Haftbefehl gesucht. Am Montag melden die Behörden Vollzug.

Aigner will Bußgeld für Verunglimpfungen einführen Die alte und voraussichtlich künftige Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) will Bußgelder für Beleidigungen und Verunglimpfungen bei Parlamentsdebatten einführen. Das sagte die CSU-Politikerin am Montag dem Bayerischen Rundfunk vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags. Im Blick hat die CSU-Politikerin dabei Entgleisungen vor allem von Abgeordneten der rechtspopulistischen AfD.