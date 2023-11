Infineon erwartet nach starkem Jahr langsameres Wachstum

Mehr zum Thema

Dauerregen und Hochwasser in Bayern - und es regnet weiter Das Regenwetter hat die Pegelstände vieler Gewässer Bayerns ansteigen lassen. In Alpennähe und in Mittelgebirgslagen warnte der Hochwassernachrichtendienst (HND) vor möglichen Ausuferungen und Überschwemmungen. Betroffen sind mehrere Gewässer, darunter das Einzugsgebiet der Iller und des Lechs sowie der Regen bei Cham, die Steinach bei Fürth am Berg und die Naab bei Pressath. Der HND rechnete vereinzelt mit der Meldestufe 2 - es könnten also land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden und leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen entstehen.