Infekt vor Leverkusen-Spiel: Bremens Trainer muss aussetzen

Ein grippaler Infekt hat Werder Bremens Trainer Ole Werner flachgelegt. Und das in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Ersten Bayer Leverkusen. Auch ein wichtiger Spieler ist erkrankt.

In der Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen muss Werder Bremens Trainer Ole Werner krankheitsbedingt kürzertreten. Der 35-Jährige fehlte wegen eines grippalen Infekts am Donnerstag auch bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Tabellenersten. Er wurde vom Profifußball-Leiter Clemens Fritz vertreten.

Ob Werner seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer betreuen kann, ließ Fritz offen. Das Training am Donnerstag leitete Co-Trainer Patrick Kohlmann. Er würde bei einem Ausfall am Samstag Werner an der Seitenlinie vertreten. Ebenfalls erkrankt ist Mittelfeldspieler Naby Keita, der laut Fritz bis Samstag nicht fit wird.