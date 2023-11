Industrieproduktion rückläufig: Bekleidung stark im Minus

Mehr zum Thema

Mix aus Regen und Wolken zum Wochenende in NRW Am Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen regnerisch. Der Freitag beginnt größtenteils bewölkt. Im Laufe des Tagen kann es in weiten Teilen des Landes leichte Regenfälle geben, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Die Temperaturen liegen am Freitag tagsüber voraussichtlich zwischen 10 und 13 Grad, in Hochlagen erreichen sie 9 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen den Angaben nach auf Werte zwischen 8 und 6 Grad.

Vonovia verkauft weitere Wohnungen: Milliardenerlös Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia kommt beim geplanten Verkauf von Wohnungen voran. Es seien Neubauprojekte für rund 357 Millionen Euro an CBRE Investment Management veräußert worden, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Bochum mit. Ein Teil der Wohnungen befinde sich noch in der Fertigstellung. CBRE, ein Vermögensverwalter von Immobilien, erwerbe 1200 Wohnungen in Berlin zu einem Preis leicht unter Buchwert. Erst jüngst hatte Vonovia 1213 Wohnungen für 87,8 Millionen Euro an die Stadt Dresden verkauft. Hinzu komme nun noch die Veräußerung unter anderem von Gewerbeimmobilien.