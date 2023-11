Industrieproduktion im September gesunken

Mehr zum Thema

Wirteverband erwartet Preiserhöhungen und Insolvenzen Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants, Cafés und Kantinen kritisiert. Die Folge seien steigende Preise, sinkende Umsätze und ein Verlust an Arbeitsplätzen und Lebensqualität, sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer in München. Die Ampel-Koalition nehme Insolvenzen, Ausbildungs- und Arbeitsplatzverluste im ländlichen Raum und die Verteuerung von Speisen in nahezu allen Bereichen unseres Lebens in Kauf.