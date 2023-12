Industrie verzeichnet deutlich weniger Aufträge

Mehr zum Thema

Wetter bleibt ungemütlich: Glatte Straßen und Bahn-Probleme Bahnfahrer leiden schon seit Tagen unter dem Wintereinbruch im Süden Deutschlands, nun dürfte das Wetter auch Autofahrern und Fußgängern erneut zu schaffen machen: Am Montag und in der Nacht zu Dienstag kann es teils spiegelglatt werden, warnt der Wetterdienst.