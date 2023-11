Industrie- und Logistikpark bei Könnern wird erweitert

Es ist eines der größten Immobilienprojekte rund um Halle: Bei Könnern entsteht ein riesiger Industrie- und Logistikpark an der A14. Und noch bevor die ersten Hallen stehen, ist klar: Der Park wird noch größer.

Eines der größten Immobilienprojekte bei Halle wird noch einmal deutlich größer als ursprünglich geplant. Der US-amerikanische Projektentwickler Panattoni gab am Mittwoch bekannt, dass ein weiteres Grundstück bei Könnern an der A14 erworben worden sei. Damit erreiche der Industrie- und Logistikkomplex Panattoni Park Halle eine Fläche von rund 581.000 Quadratmetern, was rund 81 Fußballfeldern entspricht.

Panattoni ist nach eigenen Angaben einer der größten Projektentwickler in Europa. Die Flächen mit den riesigen Hallen richteten sich vor allem an Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Lager und Handel. Erweiterung des Panattoni Parks bedeutet wirtschaftliches Wachstum in Könnern, betonte Bürgermeister Martin Zbyszewski (SPD). Die zentrale Lage zu den Logistikstandorten Magdeburg und Leipzig sowie die Nähe zur A14 sei für Unternehmen attraktiv. Der Standort bei Könnern befindet sich rund 30 Kilometer nördlich von Halle.