Industrie: Strompreis-Entlastung schnell anders finanzieren

Mann wird bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt Ein Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß in Eckernförde schwer verletzt worden. Der 28-Jährige geriet am Donnerstagmorgen mit seinem Auto aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Die B76 wurde vorübergehend voll gesperrt.

Mann erleidet bei Angriff lebensgefährliche Verletzungen Ein Mann ist im Kieler Stadtteil Gaarden angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag von einer vierköpfigen Gruppe angegangen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Gruppe habe nach Angaben einer Augenzeugin auf den Mann eingetreten und eingeschlagen. Alarmierte Beamte stellten an dem Verletzten auch Stich- und Schnittwunden an Oberkörper und Kopf fest. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebte zunächst in Lebensgefahr.