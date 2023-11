Industrie erzeugt 5 Prozent weniger Strom als im Vorjahr

Mehr zum Thema

„Schritte prüfen“: EKD-Ratsvorsitzende Kurschus unter Druck Einem früheren Kirchenmitarbeiter wird sexuell übergriffiges Verhalten in den 90er Jahren in Siegen vorgeworfen. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus gerät in Erklärungnot: Wann hat sie von dem Fall aus dem Kirchenkreis gewusst, in dem sie selbst arbeitete?