In Teilen Hessens wird es winterlich

In Teilen Hessens ist es zum Start ins Wochenende winterlich. Im Bergland könne es schneien und es bestehe Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit. Die Temperaturen liegen dort in den kommenden Tagen um den Gefrierpunkt. Am Samstag gebe es ansonsten wiederholt Schauer bei maximal sechs Grad. In der Nacht zum Sonntag könnten die Temperaturen bis minus vier Grad sinken. Tagsüber werden außer im Bergland wieder maximal sechs Grad erreicht. Auch zum Start in die kommende Woche sagen die Meteorologen für Montag Regen und Schneeregen voraus und im Bergland ist weiter Schneefall möglich.