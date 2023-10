In St. Peter-Ording kommen Strandkörbe ins Winterquartier

Mehr zum Thema

Drägerwerk optimistisch: Mehr Umsatz im dritten Quartal Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk wird optimistischer für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnis legten im dritten Jahresviertel vorläufigen Berechnungen zufolge deutlich zu. Dabei habe Drägerwerk vor allem von einer spürbar besseren Lieferfähigkeit infolge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme profitiert, teilte der SDax-Konzern am Montagabend in Lübeck mit. Dies habe dem Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum aus dem hohen Auftragsbestand des Vorjahres und aus der weiter hohen Nachfrage nach den eigenen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht.