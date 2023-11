In Lübeck öffnen elf weihnachtliche Themenwelten ihre Tore

Mehr zum Thema

Alsterschwimmhalle nach drei Jahren Bauzeit wieder eröffnet Lange mussten die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Alsterschwimmhalle im Stadtteil Hohenfelde verzichten, nun können dort nach dreijähriger Bauzeit endlich wieder Bahnen gezogen werden. Am Montagmorgen (6.30 Uhr) startet das Sport- und Freizeitbad mit der markanten Architektur in seinen regulären Betrieb. Badbetreiber Bäderland ging davon aus, dass der Andrang am ersten Öffnungstag hoch sein wird. Bereits am Sonntag durften die ersten wenigen Gäste exklusiv dort schwimmen, die vorab Freikarten gewonnen oder sich rechtzeitig angemeldet hatten.

Urteil in Prozess um sexuellen Missbrauch erwartet In einem Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern über soziale Medien will das Landgericht Hamburg am Montag (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten 41 Straftaten vor, neben sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt auch die Herstellung kinderpornografischer Inhalte. Die Anklagebehörde hat acht Jahre Haft für den Beschuldigten gefordert. Die Verteidigung des 23-Jährigen sprach sich nach Angaben der Gerichtspressestelle für eine geringere Strafe aus.