In Hauptwache gefundener Gegenstand war Handgranate

Bei dem am Dienstagmorgen an der Frankfurter Hauptwache gefundenen Gegenstand handelt es sich laut Polizei um eine Handgranate. Ob diese scharf gewesen sei, müsse noch in der kriminaltechnischen Untersuchung geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt am Dienstag. Wann das Ergebnis vorliege, könne noch nicht abgeschätzt werden. Die Hauptwache ist eine wichtige U-Bahn- und S-Bahn-Station in Hessens größter Stadt.

Es werde intensiv in alle Richtungen ermittelt, sagte der Sprecher zu den möglichen Hintergründen des Fundes. Die Videoaufnahmen aus der Hauptwache würden gesichtet und Zeugen vernommen. Die komplette Maschinerie ist am Laufen, so der Sprecher.

Die Granate hatte an einer Wand in der B-Ebene gelegen, ein Passant alarmierte am frühen Morgen die Polizei. Die B-Ebene der Hauptwache wurde für über drei Stunden gesperrt, bis Experten des Landeskriminalamts die Granate gesichert und mit zur Untersuchung nach Wiesbaden genommen hatten. Während der Sperrung durften die S- und U-Bahnen nicht mehr an der Station halten, sondern mussten durchfahren.