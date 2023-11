In Gegenverkehr geraten - Zwei Frauen schwer verletzt

Mehr zum Thema

Wegner und Schwesig besuchen Jüdisches Krankenhaus in Berlin Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die neue Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besuchen am Mittwoch (ab 1430) das Jüdische Krankenhaus im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen. Laut Senatskanzlei wollen beide Länderchefs - Schwesig ist Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns - mit der Klinikleitung sprechen und einen Rundgang über das Gelände unternehmen. Anschließend ist ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses geplant.