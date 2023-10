Wir alle wissen: Körperliche Betätigung ist wichtig und gesund. Doch was das Demenzrisiko angeht, hat ein norwegisches Forscherteam jetzt das Gegenteil herausgefunden. Demnach haben Menschen in fünf körperlich besonders anstrengenden Berufen ein besonders hohes Risiko, später einmal an Demenz zu erkranken.

Das Forscherteam rund um Ekaterina Zotcheva von der Abteilung für körperliche Gesundheit und Altern am norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit in Oslo hat die Daten von 7.005 Personen analysiert, wie es in einer Veröffentlichung in der Zeitschrift The Lancet heißt. Genauer gesagt habe man sich angeschaut, ob es einen Zusammenhang zwischen der beruflichen körperlichen Aktivität im Alter zwischen 33 und 65 und der späteren Diagnose einer Demenz oder zumindest einer leichten kognitiven Beeinträchtigung gibt.

