In diesem Jahr Anstieg bei Pkw-Neuzulassungen in Thüringen

In Thüringen sind in diesem Jahr bislang mehr Personenkraftwagen neu zugelassen worden als 2022. In den ersten drei Quartalen waren es 35.750 Autos, wie eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes am Dienstag sagte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das ein Anstieg um 3,6 Prozent. Überdurchschnittlich fiel der Anstieg mit 21,5 Prozent bei Pkw mit Elektroantrieb aus, auch bei Benzinern lag er mit 4,9 Prozent etwas über dem Durchschnittswert. Deutlich weniger gefragt waren hingegen Dieselautos, bei deren Zulassungszahl seit Jahresbeginn ein Rückgang um 5 Prozent verzeichnet wurde.

Im dritten Quartal wurden nach einer Mitteilung des Landesamtes vom Dienstag 11.964 Pkw neu zugelassen, was einen Anstieg um 8 Prozent zum dritten Kalendervierteljahr 2022 bedeutet. Zwischen Juli und Ende September sei der Zuwachs ausschließlich auf Neuzulassungen von Autos mit alternativen Antriebsarten wie Elektromotoren oder Hybridantriebe zurückzuführen, auf sie entfielen mit 45,2 Prozent fast die Hälfte der Neuzulassungen. Neben Dieselfahrzeugen waren auch Benziner in diesem Zeitraum weniger gefragt als ein Jahr zuvor.

Anfang September hat sich die staatliche Förderung für den Kauf eines Elektroautos geändert. Seitdem können nur noch Privatpersonen hierfür den sogenannten Umweltbonus beantragen, nicht aber Unternehmen für Dienstwagen. Die Bundesregierung hatte zu Jahresbeginn zudem bereits die staatliche Förderung gesenkt. Zuschüsse für Plug-in-Hybridfahrzeuge mit kombinierten Verbrenner- und Elektromotoren gibt es bereits seit Ende 2022 nicht mehr.