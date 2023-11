In Ausstellung geschmuggeltes Bild versteigert

Mehr zum Thema

Großaufgebot an Schule: Bewaffneter Schüler überwältigt Der Hinweis auf einen bewaffneten, 12 Jahre alten Schüler an einer Förderschule in Köln hat am Donnerstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Mitarbeiterin der Schule habe zuvor per Notruf über ein Bedrohungsszenario informiert, teilte die Polizei mit.