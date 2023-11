„Impuls“-Festival für Neue Musik endet mit Rekorden

Das mehrwöchige, länderübergreifende Impuls-Festival für Neue Musik hat nach Aussage des Intendanten Hans Rotman mehrere Rekorde erzielt. Wir hatten 21 Festivaltage, 60 Künstlerinnen und Künstler, zehn Kollektive, acht Klanginstallationen, vier Ensembles und ein Orchester und damit so eine Fülle wie noch nie, sagte Rotman am Freitag anlässlich des letzten Konzertes in Magdeburg. Auch die Erweiterung der Festivalveranstaltungen und -orte habe sich positiv in den Besucherzahlen widergespiegelt. Konkrete Zahlen nannte Rotman zunächst nicht.

Wir waren in Halle, Magdeburg, Kalbe und Leipzig nicht nur in Theatern, Konzertsälen oder Galerien, sondern oft an der frischen Luft unterwegs, sagte er. Gerade im öffentlichen Raum seien Begegnungen mit Neuer Musik oft zufällig und überraschend und deshalb erfolgreich gewesen.» Seit August habe es Veranstaltungen im Rahmen von Impuls unter dem Motto No Time Like The Present gegeben - das Kernfestival sei vom 7. bis 15. Oktober veranstaltet worden. Mehrere Programmreihen seien unter dem Impuls-Motto geboten worden.

2024 werde es mit Impuls weitergehen - das übergeordnete Motto werde dann Pandora sein, kündigte Rotman an. Ziel sei es, Neue Musik und zeitgenössische Positionen einem möglichst breiten Publikum zu eröffnen. So soll der Kulturraum Mitteldeutschland gestärkt werden, hieß es.