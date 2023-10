Immunologin aus Kamerun wird mit Virchow-Preis ausgezeichnet

Mehr zum Thema

Blick hinter die Kulissen im Kriminalgericht Moabit Die Justiz gewährt am Samstag (10.00 Uhr) besondere Einblicke in das Kriminalgericht Moabit, dem historischen Herzstück des Campus Moabit. Dieser gilt als größter zusammenhängender Gerichtskomplex in Strafsachen in Europa. Bei einem Tag der offenen Tür informieren etwa 200 Beschäftigte über ihre Tätigkeit in dem Gericht. Sitzungssäle und Geschäftsstellen sind geöffnet. Neben Führungen durch das Gebäude soll es nachgestellte Prozesse geben. Dafür schlüpfen die Mitarbeiter in verschiedene Rollen. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Rede von Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos).

Grüne kommen zu Parteitag zusammen: Vorstandswahl Die brandenburgischen Grünen stimmen sich an diesem Samstag in Frankfurt (Oder) (10.30 Uhr) auf die bevorstehenden Wahlkämpfe im Land ein. Dabei wollen sie unter dem Motto Demokratie verteidigen ein Zeichen gegen einen Rechtsruck setzen. Auch der Konflikt in der Regierungskoalition um die Migrationspolitik beschäftigt die Partei. Die CDU rief die Grünen vor ihrem Parteitag auf, sie sollten ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik überdenken.