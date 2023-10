Immunologin aus Kamerun mit Virchow-Preis ausgezeichnet

Mehr zum Thema

Einzelne Gewitter in Berlin und Brandenburg Einzelne Gewitter und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Zum Wochenstart bleibt es herbstlich kühl, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach startet der Sonntag zunächst wechselnd bewölkt, zum Teil wird es sonnig. Ab dem Mittag treten stellenweise Schauer auf, vereinzelt kommt es zu kurzen Gewittern. Lokal kann es Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es meist trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.

RTL

Erfolgreiche „Secessionen“-Ausstellung in Berlin verlängert Ein Trio revolutionärer Kunstbewegungen geht in die Verlängerung auf der Berliner Museumsinsel. Die viel besuchte Ausstellung Secessionen zur jeweils umwälzenden Rolle von Gustav Klimt (1862-1918) in Wien, Franz von Stuck (1863-1928) in München und Max Liebermann (1847-1935) in Berlin bleibt länger als geplant.